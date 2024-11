Eliminatoires CAN-2025 : le Maroc domine largement le Gabon (5-1)

Après quatre victoires d’affilée, les Lions de l’Atlas, qui n’avaient encaissée qu’un seul but depuis le début de ces éliminatoires, avaient affaire à une sélection qui cherche à la fois à rattraper sa dernière défaite en match aller et surtout célébrer avec ses supporters sa qualification pour la CAN.

Pour ce premier déplacement des Lions de l’Atlas, le sélectionneur national Walid Regragui a opéré quelques changements dans le Onze de départ, notamment avec le retour de Yassine Bounou et de Noussair Mazraoui, absents du dernier match face à la République centrafricaine.

Ainsi, en défense, Regragui a pu compter sur Achraf Hakimi dans son couloir droit et sur Mazraoui comme arrière gauche, alors que la charnière centrale était composée de Nayef Aguerd et de Jamal Harkas. En milieu de terrain, le sélectionneur national a opté pour Sofyan Amrabet et Azeddine Ounahi, tandis que Brahim Diaz, Eliesse Bensghir et Abdessamad Ezzalzouli étaient chargés de l’animation offensive, juste derrière l’avant centre Ayoub El Kaabi.

Dès l’entame de la rencontre, les deux sélections n’ont pas caché leurs intentions offensives pour atteindre les filets dans un match « très ouvert », comme a promu Walid Regragui lors de la conférence de presse d’avant-match. Ainsi, les Gabonais ne vont pas tarder à menacer la défense marocaine après une passe ratée de Hakimi qui trouve l’attaquant Aubameyang. La frappe de Dénis Bouanga passe au dessous des filets. Une minute après, un tir bien enroulé de Dénis Bouanga retrouve cette fois les filets de Bounou. Le deuxième but encaissé par les Lions de l’Atlas depuis le début des éliminatoires.

La rapidité des attaquants gabonais aurait pu faire la différence encore une fois lorsqu’une passe derrière le dos de la défense marocaine a retrouvé l’expérimenté Aubameyang qui trouve les chemin des filets, avant que l’arbitre n’annule le but pour hors-jeu.

La réaction des Lions de l’Atlas ne va pas tarder, notamment avec un tir à la 9ème minute de Elyesse Bensghir, repoussé par le gardien gabonais. Huit minutes plus tard, un coup franc tiré par le capitaine Hakimi retrouve Jamal Harkas, qui d’un coup de tête bien précis, égalise le score pour le Maroc. A la 21ème minute de jeu, Brahim Diaz inscrit le deuxième but pour les Lions de l’Atlas sur corner de Eliesse Ben Seghir, avant que la starmadrilène ne revienne deux minutes plus tard pour marquer son doublé sur un corner du même Ben Seghir.

A l’approche de la mi-temps, les Gabonais ont tenté d’atteindre les filets des Lions de l’Atlas notamment par un tir cadré de l’attaquant Jim Allevinah, mais le gardien Bounou l’a bien repoussé.

La belle prestation des Lions de l’Atlas va se poursuivre en deuxième mi-temps grâce notamment aux changements opérés par Regragui, et qui ont insufflé une nouvelle dynamique à la ligne offensive marocaine. Ainsi, Youssef En-Nesyri, qui a remplacé Ayoub El Kaabi a inscrit le quatrième but pour le Maroc (81è) avant que le talentueux Ismael Saibari ne dribble les défenseurs gabonais pour enregistrer avec l’art et la manière le cinquième et le dernier but des Lions de Atlas à la 90 minutes du jeu.

Pour le compte du même groupe, le Lesotho a battu jeudi la République Centrafricaine (1-0).

À l’issue de cette journée, le Maroc conforte sa place en tête du groupe B avec 15 points obtenus en cinq victoires, devançant le Gabon, qui a validé sa qualification pour la CAN (7 unités). Le Lesotho est troisième avec 4 points, alors que la Centrafrique occupe la quatrième et dernière place avec 3 points.

Lundi prochain, le Maroc affrontera le Lesotho au stade d’honneur d’Oujda, pour le compte de la 6è et dernière journée des éliminatoires de la prochaine CAN, qui aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.