Air Arabia annonce le lancement d’une nouvelle liaison directe Fès-Milan-Bergame

« Cette nouvelle route sera inaugurée le 15 décembre 2024, offrant aux passagers une opportunité exceptionnelle de découvrir deux destinations très riches en culture et en histoire », a indiqué la compagnie dans un communiqué, précisant que les vols seront opérés deux fois par semaine, mercredi et dimanche.

La liaison entre Fès et Milan-Bergame facilite les échanges culturels et économiques entre le Maroc et l’Italie, tout en permettant aux passagers de profiter de la beauté et de l’authenticité des deux pays, souligne Air Arabia.

Fès, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, est célèbre pour sa médina médiévale, ses ruelles étroites et ses souks animés, ainsi que pour ses institutions d’enseignement telles que l’Université Al Quaraouiyine, reconnue comme la plus ancienne université en activité au monde, lit-on dans le communiqué.

Et de noter également que Bergame, également classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est connue pour sa magnifique vieille ville fortifiée, la Città Alta, où l’on peut admirer des trésors architecturaux tels que la basilique Santa Maria Maggiore et la célèbre Piazza Vecchia.