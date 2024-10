Arabie Saoudite: Fatima El Kettani, jeune prodige de la lecture récompensée au concours « IRead »

Lors de son passage à cette compétition organisée par le Centre du roi Abdulaziz pour la connaissance et la culture (Ithra), Fatima a fait preuve d’une grande assurance sur scène. Avec aisance, elle manipulait la télécommande pour changer les diapositives, tout en expliquant des concepts scientifiques complexes sur l’univers comme le « Big Bang », « l’année-lumière » ou encore les « trous noirs », le tout dans un arabe classique fluide.

Sa prestation a particulièrement marqué le président de l’Union des écrivains des Émirats Arabes Unis et membre du jury, Sultan Al-Nuaimi, qui a déclaré que Fatima a fait preuve d’un « talent prometteur ». Sa collègue, la poétesse soudanaise Rawda Al Haj, a également complimenté la jeune marocaine pour sa confiance en soi, estimant qu’elle représente une source d’inspiration pour les jeunes filles.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait peur en s’adressant à un public si prestigieux, comprenant des lauréats du Prix Nobel de littérature comme le Tanzanien Abdulrazak Gurnah (2021) et la Polonaise Olga Tokarczuk (2018), Fatima a répondu fermement à la MAP: « C’est un don que Dieu m’a offerte et que j’ai perfectionné par la pratique. Sans entraînement, je n’aurais jamais atteint ce niveau ».

Fatima a également expliqué qu’elle a lu des livres sur l’univers depuis son plus jeune âge, ce qui lui a permis de maîtriser le sujet sans difficulté. Elle a raconté que sa passion pour la lecture a commencé à l’âge de quatre ans, lorsque son père lui a lu la première page d’un livre sur la Sîra du prophète, qu’elle a ensuite lu entièrement avec l’aide de sa mère. Ce soutien parental a été crucial dans son parcours, a affirmé la petite lectrice qui réside en Arabie Saoudite avec son père marocain et sa maman syrienne. Fatima, qui aime se présenter comme une « petite lectrice et future astronaute », a indiqué, par ailleurs, que sa curiosité pour les étendues encore inexplorées de l’univers la motive à devenir astronome ou astronaute.

En conclusion, la jeune prodige marocaine a tenu à envoyer ce message aux enfants du monde entier : « Aimez la lecture, elle est très amusante. La lecture est comme un bateau qui nous transporte à travers la mer des connaissances. Plus vous lisez, plus vous apprendrez et atteindrez de grandes choses ».