Lutte contre la criminalité : signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Belgique

Signé par le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du ministère public, El Hassan Daki et la Procureure fédérale de Belgique, Ann Fransan, ce MoU balise la voie à l’élaboration de programmes techniques pour le partage d’expériences et de bonnes pratiques entre les deux institutions, en vue de consolider la coopération internationale et d’améliorer l’efficacité des activités relevant de la compétence du ministère public des deux pays. Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale, tant sur le plan judiciaire que technique, en matière de lutte contre la criminalité organisée transfrontalière sous toutes ses formes. Le point a été également mis sur le partage d’expériences et d’expertises dans les domaines liés à l’action du Ministère public dans les deux pays, à travers l’organisation de séminaires et de conférences scientifiques et l’échange d’informations et de visites. Cette réunion a offert l’opportunité aussi de passer en revue l’évolution importante que connaît le système de la justice au Maroc et de mettre en avant l’expérience marocaine distinguée en termes d’indépendance du pouvoir judiciaire, en général et du ministère public en particulier.

De même, les deux parties ont présenté des données pertinentes relatives aux domaines de compétence du Ministère public et ses différents chantiers, dans l’objectif de renforcer l’efficacité judiciaire, outre des questions d’intérêt commun. Dans une déclaration à la presse, M. Daki a souligné que cette signature constitue une base solide pour aller de l’avant dans la coopération bilatérale, notant que ce MoU permettra de renforcer d’autres mécanismes relatifs notamment aux conventions bilatérales avec la Belgique et aux dispositions de la procédure pénale, en matière de coopération internationale.

Il a ainsi indiqué que ce partenariat favorisera le développement de divers domaines, dont la législation et la formation, ainsi que les relations de coopération en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière. De son côté, Mme Fransan a relevé que ce MoU revêt une grande importance dans le cadre de la coopération internationale judiciaire liant les deux pays, notamment en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants.

Le Maroc et la Belgique qui travaillent ensemble de manière excellente dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, vont développer grâce à ce mémorandum le même contact en matière de lutte contre la criminalité organisée, a-t-elle ajouté.