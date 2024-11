Portugal : ouverture des travaux du 10e Forum mondial de l’UNAOC avec la participation du Maroc

Le Royaume est représenté par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, lors de cet événement, qui se présente comme une plateforme de soft power, destinée à prévenir les conflits, à encourager le dialogue et à favoriser des passerelles de compréhension entre les cultures et les religions.

Ce Forum mondial, qui avait tenu sa 9e édition à Fès en novembre 2022, connait la participation du Conseiller de Sa Majesté le Roi, M. André Azoulay. Il constitue une importante occasion pour l’échange, le dialogue et la compréhension mutuelle selon les valeurs et les principes de tolérance, de diversité et du respect de l’autre, que le Maroc défend dans le cadre de son ouverture politique, économique et culturelle

Le 10e Forum, qui se déroule sur trois jours, réunit des personnalités de haut niveau, dont le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, le Roi d’Espagne, Felipe VI, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le Haut-Représentant de l’UNAOC, Miguel Angel Moratinos, ainsi que le ministre d’État et des Affaires étrangères du Portugal, Paulo Rangel.

Les débats de cette rencontre internationale, qui réunit aussi des leaders politiques, des représentants d’organisations internationales, des personnalités religieuses, ainsi que des acteurs économiques et de la société civile, porteront sur les enjeux de paix, de sécurité et de dialogue entre les cultures et les religions, tout en explorant le rôle de l’intelligence artificielle et du sport comme leviers pour promouvoir la paix mondiale.

L’événement offre, par ailleurs, l’occasion de dresser le bilan des 20 ans de l’Alliance des civilisations, initiative lancée par l’Espagne lors de la 59e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Les participants examineront les réalisations de cette initiative et discuteront des actions concrètes que la communauté internationale doit entreprendre pour contrer les menaces pesant sur la sécurité et la paix sociale, telles que le racisme, la discrimination et la haine.

Parallèlement aux travaux du Forum, le programme de l’événement inclut une Conférence internationale sur la protection des sites religieux, conformément à la résolution de 2021 de l’Assemblée générale de l’ONU sur la promotion de la culture de la paix et de la tolérance pour la protection des sites religieux, ainsi qu’un Forum des jeunes, qui a entamé ses travaux dès la première journée du Forum de l’UNAOC.

L’Alliance des civilisations, dont le siège est à New York, organise son Forum mondial tous les deux ans dans un pays membre de son Groupe d’Amis, qui compte 131 pays membres de l’ONU et 29 organisations internationales.