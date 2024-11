Le G20 soutient un « cessez-le-feu » à Gaza et au Liban

« Tout en exprimant notre profonde préoccupation face à la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza et à l’escalade au Liban, nous soulignons l’urgence d’élargir le flux d’assistance humanitaire et de renforcer la protection des civils, en exigeant la levée de toutes les entraves à l’aide humanitaire à grande échelle », ont déclaré les membres du G20, sous la présidence tournante du Brésil.

Insistant sur les droits du peuple palestinien, ils ont réitéré leur « engagement inébranlable envers la vision de la solution à deux États, coexistant en paix, dans des frontières sûres et reconnues, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations Unies ».

Concernant la guerre en Ukraine, ils ont souligné les souffrances humaines et les impacts négatifs supplémentaires de ce conflit sur la sécurité alimentaire et énergétique mondiale, les chaînes d’approvisionnement, la stabilité macro-financière, l’inflation et la croissance.

« Nous accueillons favorablement toutes les initiatives pertinentes et constructives qui soutiennent une paix globale, juste et durable, respectant tous les objectifs et principes de la Charte des Nations Unies pour la promotion de relations pacifiques, amicales et de bon voisinage entre les nations », peut-on lire dans la Déclaration finale. Les membres de ce bloc, réunissant les 19 plus grandes économies mondiales, ainsi que l’Union européenne et l’Union africaine, ont ainsi mis en lumière la souffrance humaine et les répercussions négatives de la guerre.

Ils ont affirmé que toutes les parties doivent respecter leurs obligations en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international des droits humains, et ont à cet égard condamné tous les actes d’agression contre les civils et les infrastructures. « La résolution pacifique des conflits, ainsi que les efforts pour traiter les crises, la diplomatie et le dialogue sont essentiels. Ce n’est qu’avec la paix que nous atteindrons la durabilité et la prospérité », note la Déclaration finale.

Les membres du G20 se sont ainsi engagés à faire progresser l’objectif d’un monde exempt d’armes nucléaires et un endroit plus sûr pour tous, tout en assurant respecter leurs obligations à cet égard.