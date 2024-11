La voix de l’Afrique doit être amplifiée au sein du G20 (Déclaration finale)

Les dirigeants, qui accueillent l’Union Africaine en tant que membre à part entière du G20, ont aussi exprimé leur engagement à la soutenir dans la réalisation de ses objectifs d’intégration commerciale et économique, ainsi que dans la concrétisation des ambitions inscrites dans son Agenda 2063, à l’aube de sa deuxième décennie de mise en œuvre.

Par ailleurs, ils ont appelé à une révision de la composition du Conseil de sécurité des Nations Unies afin de renforcer la représentation des régions et groupes actuellement sous-représentés ou non représentés, tels que l’Afrique, l’Asie-Pacifique, et l’Amérique latine et les Caraïbes. Les membres du bloc ont aussi pris l’engagement de mener une réforme transformative du Conseil de sécurité, alignée sur les défis et exigences du XXIè siècle, pour le rendre plus représentatif, inclusif, efficace, démocratique et transparent et ce, au service de tous les membres des Nations Unies, tout en améliorant la transparence et l’efficacité de ses méthodes de travail.

« Nous soulignons la nécessité de renforcer la représentation et la voix des pays en développement dans la prise de décision au sein des banques multilatérales de développement (BMD) et d’autres institutions économiques et financières internationales, afin de rendre ces institutions plus efficaces, crédibles, responsables et légitimes », lit-on dans la Déclaration finale.

Dans ce contexte, le document salue la création d’un 25è siège au sein du Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) pour renforcer la voix et la représentation de l’Afrique subsaharienne.

Le G20 réunit les 19 plus grandes économies mondiales (Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, États-Unis, France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Russie et Turquie), ainsi que l’Union européenne et l’Union africaine, devenue membre à part entière l’année dernière.