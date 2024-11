20è Festival international Cinéma et Migrations d’Agadir : « Green Border » de la Polonaise Anieszka Holland remporte le Grand Prix

Le Prix de la meilleure réalisation a été décerné au film « Ghost Trail » de Jonathan Millet (France-Allemagne-Belgique), alors que le Prix du meilleur scénario a été attribué au film « L’histoire de Souleymane » du réalisateur français Boris Lojkine.

Deux mentions spéciales ont été attribuées par le jury aux films « Asfour Jenna » de Mourad Bencheikh et « Xoftex » de Naaz Deshe. Le jury de la seconde compétition officielle du festival, réservée aux courts-métrages, a remis le Grand Prix de cette catégorie aux réalisateurs Mehdi et Yanis Hamnane pour leur film « Suleyman » (France).

Dans cette même catégorie, les deux mentions spéciales ont été attribuées aux films « No Key » de Walid Mesnaoui, « A court de mots » de Lara Pinta et « La sirène de Marie » d’Achraf Ajraoui. Par ailleurs, un Prix spécial « Progettomondo » a été octroyé au court métrage « Tsutsue » du réalisateur Amartei Armar (France-Ghana).

Le Prix du meilleur rôle féminin est revenu à Camélia Jordana pour sa prestation dans « Avant que les flammes ne s’éteignent » du réalisateur Mehdi Fikri, alors que le Prix de la meilleure interprétation masculine a été décerné à Abou Sangare et Adam Bessa, pour leurs performances respectives dans « L’histoire de Souleymane » et « Ghost Trail ».

Lors de cette cérémonie de clôture, un vibrant hommage a été rendu à l’auteur, réalisateur et producteur marocain Ahmed El Maânouni et à l’actrice maroco-canadienne Houda Rihani. La 20ème édition du Festival Cinéma et Migrations a été organisée du 11 au 16 novembre en partenariat avec la Wilaya de Souss-Massa, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la région Souss-Massa, le Conseil préfectoral d’Agadir, la commune d’Agadir, le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, le Centre cinématographique marocain, ainsi que d’autres partenaires institutionnels publics et privés.