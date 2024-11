Ryanair : lancement de deux lignes aériennes directes reliant Dakhla à Madrid et Lanzarote

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et la compagnie aérienne Ryanair ont signé, mercredi à Dakhla, un mémorandum d’entente pour le lancement à partir de janvier 2025 de deux nouvelles dessertes aériennes directes reliant la perle du Sud à Madrid en Espagne et à Lanzarote aux Îles Canaries.

Conclu en présence de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, et le PDG de Ryanair, Eddie Wilson, cet accord stratégique couvre les quatre prochaines saisons touristiques et prévoit la programmation à terme de quatre nouvelles routes internationales vers Dakhla.