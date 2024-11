La France engagée à contribuer au développement socio-économique de la région Dakhla-Oued Eddahab (Lecourtier)

« Nous œuvrons à concrétiser la volonté de la France » de contribuer, aux côtés du Maroc, à la consolidation du développement des provinces du sud sur les plans économique et social, a dit M. Lecourtier dans une déclaration à la presse à l’occasion de sa visite dans la région à la tête d’une importante délégation.

Cette visite a pour objectif de traduire concrètement dans les faits la coopération entre le Maroc et la France dans les domaines économique, culturel, social et scolaire, a-t-il précisé, ajoutant que ce déplacement illustre le soutien exprimé par le président français, Emmanuel Macron, dans la lettre adressée au Roi Mohammed VI, en affirmant que le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine.

Le diplomate français a précisé que cette visite a pour objet aussi de s’informer au sujet des projets réalisés ou à mettre en œuvre au niveau de la région, dans le cadre du Programme de développement régional (PDR), et d’examiner le rôle que peuvent jouer les partenaires français dans cette démarche.

« Plusieurs entreprises françaises sont déjà actives dans la région », a-t-il fait observer, faisant part de la volonté de son pays de réaliser, dans les prochains mois, de nouveaux projets avec les acteurs dans la région.

Le président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, a de son côté indiqué que la visite de l’ambassadeur français et de la délégation l’accompagnant témoigne de la ferme volonté de la France de traduire dans les faits sa position de soutien à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.

La délégation française, a-t-il poursuivi, comprend des investisseurs désireux d’explorer les opportunités d’investissement dont regorge la région de Dakhla-Oued Eddahab aux potentialités prometteuses dans de nombreux domaines, précisant que la région vit au rythme d’une dynamique de développement importante, suite au lancement par le Roi Mohammed VI en 2015 du nouveau Modèle de développement des provinces du sud.

Outre le président du Conseil de la région, M. Lecourtier a eu des entretiens avec le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil, et le président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatallah.

A cette occasion, M. Lecourtier et la délégation l’accompagnant ont suivi un exposé sur le PDR pour lequel une enveloppe budgétaire de plus de 4,36 milliards de dirhams a été allouée.

La délégation française a également suivi un exposé présenté par le directeur du Centre régional d’investissement, Mounir Houari, sur les divers aspects de développement que connaît la région, notamment les grands projets d’infrastructures, les opportunités d’investissement et les facilitées accordés aux investisseurs.