La France dévoile son nouveau plan national d’adaptation au changement climatique

Le plan, présenté par le Premier ministre Michel Barnier une semaine après d’importantes inondations dans la moitié sud de l’Hexagone, repose sur des prévisions corrigées, anticipant notamment une vie avec +2,7°C en 2050.

Alors que le précédent plan d’adaptation (2018-2022) prévoyait un réchauffement de 1,5°C à +2°C d’ici 2100 par rapport à l’ère préindustrielle, la France hexagonale se prépare désormais, d’ici à la fin du siècle, à un réchauffement de +4°C (soit +3°C en moyenne à l’échelle mondiale).

Dans ce contexte, le nouveau plan érige en priorité la nécessité de « protéger les populations précaires des fortes chaleurs » ou encore d' »adapter les logements ».

Il prévoit dans ce cadre un renforcement dès 2025 du fonds Barnier « pour les mesures de prévention des collectivités (notamment pour protéger des quartiers de ville complets) et pour mieux protéger les Français face à l’intensification des évènements climatiques et des risques, en particulier ceux liés aux inondations ».

« Nous proposons d’augmenter ce fonds de 75 millions d’euros en 2025 pour arriver à 300 millions d’euros d’engagements de ce fonds l’année prochaine », a annoncé le chef du gouvernement qui a dévoilé le plan lors d’un déplacement dans la région du Rhône, où il visitait une zone dévastée par les inondations de la semaine dernière.

Le fonds créé par l’actuel Premier ministre en 1995 alors qu’il était ministre de l’Environnement, devrait atteindre, selon lui, « à peu près 450 millions d’euros pour 2025 ». « Et là, aujourd’hui, on ne retrouve que la moitié, 220-225 millions d’euros », a relevé M. Barnier.

En plus d’un renforcement du fonds Barnier, ou encore d’actions en direction des travailleurs les plus exposés aux chaleurs extrêmes, le gouvernement prévoit la réalisation d’une « cartographie assez précise des risques et des vulnérabilités » d’équipements clés, comme les établissements de santé, les infrastructures de transports ou de sécurité. L’idée étant de « prévoir au mieux l’adaptation qu’il faudra faire », c’est-à-dire les travaux à entreprendre.