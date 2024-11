Australie : Projet de loi pour interdire l’accès des moins de 16 ans aux réseaux sociaux

En cas de non-conformité, les entreprises pourraient faire face à des amendes atteignant 50 millions de dollars australiens (32,5 millions de dollars américains).

L’Australie se positionne ainsi parmi les pays les plus avancés en matière de régulation des réseaux sociaux pour protéger les enfants. La limite d’âge proposée serait l’une des plus strictes au monde, bien que son application reste encore à définir.

La ministre des Télécommunications, Michelle Rowland, a insisté sur la responsabilité des entreprises de réseaux sociaux en matière de sécurité et de santé mentale des Australiens, affirmant que c’était aux plateformes de garantir la protection des jeunes, et non aux parents ou aux enfants.

Les contenus à portée éducative sur YouTube, ainsi que des services de messagerie comme WhatsApp et les jeux en ligne devraient être exemptés de cette réglementation.

Ce projet de loi intervient dans un contexte où l’image des réseaux sociaux a été ternie par des incidents de cyberharcèlement et d’exploitation sexuelle des mineurs. Si la loi est adoptée, un délai d’un an sera accordé aux entreprises technologiques pour s’y conformer.

D’autres pays ont déjà adopté des lois similaires. La Chine impose des restrictions strictes depuis 2021, exigeant une identification pour accéder aux plateformes sociales. Les moins de 14 ans ne peuvent passer plus de 40 minutes par jour sur Douyin, la version chinoise de TikTok, et le temps de jeu en ligne des enfants et adolescents est limité.

En Espagne, une loi votée en juin interdit l’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, tandis que dans l’État américain de Floride, une loi interdisant l’ouverture de comptes aux moins de 14 ans doit entrer en vigueur en janvier.