Migration en Afrique : Sous le leadership du Roi Mohammed VI, le Maroc montre la voie (Wilson Center)

“Le Maroc a pris les devants sur la question migratoire en Afrique”, affirme le centre de réflexion dans une analyse signée Stephen King, professeur de sciences politiques à l’Université de Georgetown, rappelant que le Royaume avait lancé une réforme migratoire exhaustive qui a permis la régularisation de la situation de plus de 50.000 étrangers, majoritairement issus de pays d’Afrique subsaharienne.

Il indique que sous la conduite éclairée du Roi, Leader sur la question de la migration en Afrique, le Maroc a montré, à bien des égards, que la migration de l’Afrique subsaharienne vers la partie Nord du continent ne doit pas être un “problème de sécurité” pour l’Europe ou l’Afrique du Nord. Elle peut au contraire contribuer au développement de tout le continent, ainsi qu’à la lutte contre le racisme, estime le centre de recherche basé à Washington.

L’auteur de l’analyse évoque, dans ce cadre, l’inauguration à Rabat de l’Observatoire africain sur les Migrations pour suivre les dynamiques migratoires et coordonner les politiques gouvernementales sur le continent, soulignant que le Maroc est désormais “champion de la migration” au sein de l’Union africaine, à la faveur d’un modèle qui promeut cette question comme moyen de développement et non pas en tant que “problème de sécurité”.

Dans le même ordre d’idées, le Wilson Center fait observer que grâce au leadership Royal, le Maroc montre aussi la voie vers une plus grande intégration en Afrique, à travers une politique régionale productive et humaniste.

Rappelant le retour du Maroc au sein sa famille institutionnelle africaine, l’auteur de l’analyse indique que sous l’impulsion royale, le Maroc a reconnu le besoin d’une diversification des marchés et s’est positionné pour bénéficier de la croissance économique et démographique attendue en Afrique subsaharienne dans les années à venir, et ce en développant les investissements et les opérations commerciales dans la région.

Il rappelle, dans ce sens, les visites que le Roi a effectuées dans plusieurs pays africains, marquées par des investissements à grande échelle, précisant que le Maroc est un pays leader en matière d’investissements dans le continent, notamment en Afrique de l’Ouest.

“Au-delà de la dynamique des investissements, la stratégie africaine du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, comprend la formation au développement, l’éducation et la formation religieuse”, relève encore le think tank américain, ajoutant que le partenariat du Maroc avec 46 autres pays africains porte, entre autres, sur l’aide humanitaire et le renforcement des capacités notamment dans les domaines de l’administration publique, de la santé, de la production d’électricité et de l’électrification rurale.

Il cite aussi le nombre important d’étudiants en provenance de toute l’Afrique qui rejoignent le Royaume pour poursuivre leurs études supérieures, notant qu’en vertu de la loi marocaine, tous les enfants originaires d’Afrique subsaharienne ont accès à l’enseignement public.