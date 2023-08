Examen à Settat des moyens de raffermir la coopération entre le Maroc et Israël dans le domaine économique

Cette rencontre a été tenue à l’occasion de la commémoration du 24ème anniversaire de l’accession du Roi Mohammed VI au trône de Ses glorieux ancêtres, et de la célébration de la Journée nationale du migrant, à l’initiative de la fondation Racines des Marocains du monde, en coopération avec l’Association Marocaine Internationale pour la Tolérance et la Fondation Ibrahim Roudani pour les Etudes et la Recherche et en présence d’une délégation juive de haut rang de Marocains résidant à l’étranger.

A cette occasion, Aziz Wahbi, président de la fondation Racines des Marocains du Monde, a affirmé que cette rencontre est l’occasion de souligner l’attachement des Marocains à leur pays et à leur Roi, notant que la rencontre vise à discuter des moyens d’améliorer les perspectives de coopération entre le Maroc et Israël dans le domaine de l’investissement et de l’industrie touristique et culturelle, à travers la communauté juive marocaine.

Il a relevé que cette table ronde constitue un appel aux investisseurs au Maroc et en Israël pour s’informer sur les possibilités d’investissement dans les deux pays, soulignant qu’il s’agit aussi d’une occasion pour débattre et échanger afin d’aboutir à des recommandations et des mesures concrètes pour promouvoir l’investissement, notamment dans la région de Settat, qui dispose d’importantes capacités et de potentialités.

Pour sa part, Ibrahim Roudani, président de la Fondation Ibrahim Roudani pour les études et la recherche, a mis en avant l’importance des relations maroco-israéliennes pour divers domaines, soulignant le rôle de la communauté juive marocaine et de tous les Marocains du monde dans le développement économique du Royaume.

Pour sa part, Suzanne Abittan, présidente de l’Association marocaine internationale pour la tolérance, a mis en exergue les moyens de développer davantage le secteur du tourisme et d’encourager les homme d’affaires à investir dans la culture, énumérant dans ce sens les capacités importantes et les multiples opportunités offertes par la région de Settat.

D’autres intervenants de l’Etat d’Israël d’origine marocaine ont estimé que les relations de coopération entre le Maroc et Israël permettront d’encourager de nombreux investisseurs juifs à investir au Maroc, qui dispose de multiples atouts et potentiels dans divers domaines.

En marge de cette rencontre, une visite de terrain de plusieurs monuments historiques de la région a été organisée, en plus d’un hommage rendu à certaines personnalités et acteurs faisant partie de la communauté marocaine établie à l’étranger.