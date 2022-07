ONU: Le développement durable à l’épreuve des crises (Guterres)

“Le monde est aux prises avec une cascade de crises qui causent une profonde souffrance aujourd’hui et portent les germes d’inégalités dangereuses, d’instabilité et de chaos climatique”, a mis en garde M. Guterres à l’ouverture du segment ministériel du Forum politique annuel de haut niveau sur le développement durable tenu sous le thème “reconstruire en mieux après la pandémie de Covid-19, tout en avançant sur la voie d’une mise en œuvre intégrale du Programme de développement durable à l’horizon 2030”.

Il a fait observer que les effets d’entraînement de la guerre en Ukraine sont intervenus dans un contexte de reprise fragile et inégale après la pandémie de Covid-19, tandis que l’urgence climatique s’accélère.

Pour le chef de l’ONU, la réalisation des ODD requiert 4,3 milliards de dollars par an, “plus d’argent que jamais auparavant”, expliquant que la communauté internationale ne suit tout simplement pas le rythme des engagements qu’elle a pris.

Afin de surmonter cette myriade de crises, M. Guterres a insisté sur la nécessité d’assurer un accès global et équitable aux vaccins anti-Covid, de trouver une solution à la crise alimentaire, énergétique et financière actuelle et d’investir dans le capital humain. Il s’agit aussi, selon lui, d’intensifier les efforts en faveur d’une action climatique ambitieuse.

Dans son dernier rapport, le département onusien des Affaires économiques et sociales a souligné que la crise climatique, la pandémie de Covid-19 et un nombre accru de conflits dans le monde menacent la réalisation des 17 objectifs du développement durable.

Le rapport souligne “la gravité et l’ampleur des défis qui nous attendent, ces crises en cascade et croisées créant des retombées sur l’alimentation et la nutrition, la santé, l’éducation, l’environnement, la paix et la sécurité, et affectant tous les ODD ainsi que le plan directeur pour des sociétés plus résilientes, pacifiques et égalitaires”, avait indiqué l’organisation internationale.

Basé sur des données fournies par plus de 200 pays et régions du monde, le rapport démontre toutefois que la réalisation des ODD est le remède nécessaire pour surmonter les défis mondiaux, selon l’ONU.

Les 17 objectifs du développement durable ont été adoptés par les dirigeants mondiaux lors du sommet historique sur le développement durable en septembre 2015. Ces objectifs mobilisent les efforts dans le monde entier pour mettre fin à toutes les formes de pauvreté, lutter contre les inégalités et le changement climatique d’ici 2030, tout en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte.