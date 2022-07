A Rabat, le président du GCTP appelle à la diffusion des valeurs de paix entre les peuples

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une rencontre avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, en marge de la 10ème session du Parlement global pour la tolérance et la paix, qui se tient du 13 au 15 juillet à Rabat et Dakhla, M. Al Jarwan a appelé à la résolution des conflits et des différends à travers le dialogue et les visions positives qui garantissent la sécurité de l’humanité.

Les dirigeants et les responsables à travers le monde ont la responsabilité d’assurer un avenir sûr aux générations futures, a-t-il affirmé.

La tenue de cette 10ème session du Parlement global pour la tolérance et la paix au Maroc offre l’opportunité de tirer profit de l’expérience marocaine dans la diffusion des valeurs de tolérance et de paix et montrer que ces valeurs prévalent au Maroc et au sein du GCTP, a souligné M. Al Jarwan.

Le président du GCTP a, en outre, fait savoir que ses entretiens avec M. Talbi Alami ont porté sur de nombreuses questions liées à la tolérance et à la paix, mettant en avant la convergence des positions des deux parties vis-à-vis de ces questions.

Il a, par ailleurs, évoqué les défis auxquels fait face le monde aujourd’hui, et qui ont eu des répercussions sur la sécurité alimentaire et les sources d’énergie en raison des tensions, notant que les conflits auraient été évités si l’on avait fait prévaloir la paix et le dialogue.

Le Conseil global pour la tolérance et la paix est une organisation internationale qui consacre et diffuse les valeurs nobles de tolérance et de paix entre les peuples et les États selon les principes des Nations unies.

Lors de cette session du Parlement global pour la tolérance et la paix, relevant de la GCTP, qui connaît la participation de plus de 80 parlementaires de nombreux pays, les débats seront axés sur des sujets liés à la tolérance et à la paix. Un communiqué final sanctionnera les travaux de ce conclave. La session est également marquée par une réunion du Bureau du parlement global pour la tolérance et la paix, outre les réunions des commissions internes ayant trait au renforcement de la paix, à la femme et à la jeunesse, aux affaires étrangères, au développement durable, aux affaires juridiques et à la lutte contre le terrorisme.