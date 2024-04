Le FMI ouvre un bureau à Ryad en Arabie Saoudite

Le Fonds monétaire international (FMI) a ouvert, jeudi, son bureau régional à Riyad dans le but de renforcer les partenariats avec les gouvernements et les institutions au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Cette ouverture est intervenue en marge de la « Conférence sur les politiques industrielles visant à promouvoir la diversité industrielle », organisée par le Fonds en coopération avec le ministère saoudien des Finances, a indiqué l’agence de presse saoudienne.

Le nouveau bureau régional œuvrera pour le renforcement de la stabilité, la croissance et l’intégration régionale, ainsi que la promotion des partenariat avec les pays des deux régions.

Le FMI avait relevé ses prévisions de croissance économique pour l’Arabie Saoudite en 2025 à 6%, contre 5,5% annoncés plus tôt cette année.