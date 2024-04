France: le trafic aérien au ralenti en raison d’une grève des contrôleurs

Les annulations concernent en priorité les vols courts et les moyen-courriers. Pour mettre en adéquation les effectifs disponibles et le trafic, la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) avait demandé aux compagnies d’annuler 75% des vols au départ ou à l’arrivée de Paris-Orly, 55% à Roissy-Charles-de-Gaulle, 65% à Marseille-Provence et 45% sur toutes les autres plateformes de l’Hexagone.

Pour les vols maintenus, les retards restent, toutefois, « modérés », d’après l’aviation civile française. L’aéroport de Paris-Orly est le plus touché, avec un retard moyen de 44 minutes à l’arrivée et de 26 minutes au départ.

Selon la DGAC, le nombre de vols prévus au-dessus de la France jeudi est de près de 6.800, contre 9.000 la veille.

L’annonce mercredi d’un accord de fin de crise par le Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA) avait laissé espérer un allègement des contraintes pesant sur les compagnies aériennes. Cet accord est toutefois intervenu trop tard pour éviter les perturbations, d’autant que les 3 autres syndicats d’aiguilleurs du ciel, l’Unsa-ICNA, l’Usac-CGT et le Spac-CFDT ont maintenu leur préavis.

Les syndicats protestent contre une refonte du contrôle aérien français et demandent des mesures de compensation.