L’Amérique du nord à l’heure d’une éclipse totale

L’événement céleste doit être visible en premier sur la côte ouest du Mexique (18H07 GMT) et traversera 15 Etats américains avant de terminer sa course dans l’est du Canada.

Plus de 30 millions Américains vivent dans la zone où l’éclipse totale sera visible durant quelques minutes, selon la Nasa.

« Les éclipses ont un pouvoir spécial. Elles touchent les gens, qui ressentent une sorte de révérence pour la beauté de notre Univers », a souligné le patron de l’agence spatiale américaine, Bill Nelson.

Les éclipses totales surviennent lorsque la Lune se place exactement entre la Terre et le Soleil, bloquant temporairement la lumière de notre étoile en plein jour.

Le Soleil est environ 400 fois plus gros que la Lune, mais aussi 400 fois plus loin, et les deux astres apparaissent donc d’une taille similaire.

La Nasa diffusera un direct vidéo de trois heures, depuis plusieurs lieux, avec des images de télescope et les commentaires d’experts.Parmi les endroits emblématiques où l’éclipse sera visible figurent les chutes du Niagara où les responsables régionaux ont déclaré un « état d’urgence » pour mieux faire face à l’afflux de visiteurs.

Dans ce sillage, plusieurs compagnies aériennes ont prévu des vols le long du trajet d’obscurité.

Trois petites fusées-sondes seront lancées par la Nasa avant, pendant et juste après l’éclipse, depuis la Virginie dans l’est des Etats-Unis pour mesurer les changements provoqués par l’obscurité dans la partie supérieure de l’atmosphère terrestre, la ionosphère, où passe une grande partie de nos signaux de communications.

La prochaine éclipse totale visible aux Etats-Unis (hors Alaska) aura lieu en 2044. Avant cela, une éclipse totale est prévue en Espagne, en 2026.