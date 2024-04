Le musée Mohammed VI de Rabat accueille quatre peintres contemporains new-yorkais de renommée internationale

La Fondation Nationale des Musées et la Galerie Vito Schnabel expose à partir du 26 avril « Travel Diaries » au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat. Cette exposition réunit quatre peintres contemporains new-yorkais de renommée internationale : Francesco Clemente, Brice Marden, Helen Marden, et Julian Schnabel.

Les œuvres présentées, commissariées par Vito Schnabel, mettent en avant l’influence des différentes destinations découvertes lors de leurs voyages, à la quête de nouveaux horizons iconographiques et discursifs.

Pour Vito Schnabel, « C’est avec un plaisir et un privilège extraordinaire que je suis en mesure de présenter ici à Rabat une exposition de quatre artistes avec lesquels j’ai été étroitement lié tout au long de ma vie : Helen et Brice Marden, Francesco Clemente et mon père, Julian Schnabel. Ils se connaissent depuis avant ma naissance, et ils ont entretenu une relation étroite au sein de la communauté artistique de New York, qui attire des artistes du monde entier ».

« Les qualités distinctives de leurs œuvres montrent que la peinture et la sensibilité peuvent coexister à travers le dialogue malgré les différences esthétiques apparentes, résonnant ensemble comme des voix dans une chorale puisant dans les possibilités infinies d’inspiration, de curiosité, de voyage et de désir, où le familier et l’inconnu trouvent un nouveau foyer », souligne Vito Schnabel, estimant que « la dimension familiale de cette exposition ne peut être pleinement appréciée qu’en comprenant le dialogue animé partagé par ces quatre artistes dans la vie et dans l’art ».

Ces artistes ont parcouru le monde, nourrissant leur inspiration de cultures diverses et variée:

Francesco Clemente a passé ses années formatrices en Inde. Son langage relie les emblèmes et les symboles des traditions mystiques de l’Est et de l’Ouest, les ramenant à la vie à travers son expérience personnelle. Il y a un demi-siècle, lors que la peinture avait été déclarée morte, le travail de Clemente, aux côtés de celui d’autres artistes de sa génération, a favorisé le retour à la peinture.

Après avoir déménagé à New York dans les années 1980, Clemente a été un pionnier, avec son mode de vie nomade, de l’image de l’artiste engagé à l’échelle mondiale. Explorant l’identité, la spiritualité et la mythologie dans son travail, les peintures de Clemente regorgent d’allégories, de symboles et d’iconographies inspirés de ses nombreux voyages en Afghanistan, en Chine, au Brésil, en Afrique du Nord et dans les Caraïbes.

Brice Marden, maître du geste, de la ligne et de la couleur, mêle dans ses œuvres la structure du minimalisme à l’immédiateté de l’expressionnisme abstrait et à la gestuelle de la calligraphie. Il expérimente plusieurs techniques tirées de ses nombreux périples.

Helen Marden puise son inspiration de la nature, des paysages et des éléments organiques tels que les coquillages et les plumes, pour créer des formes biomorphiques avec une gamme de couleurs vives faisant référence à ses voyages, et insufflant une nouvelle dimension à l’abstraction expressionniste.

Julian Schnabel, artiste aux multiples facettes, se distingue par son style audacieux et son utilisation radicale des matériaux, y compris les assiettes cassées et le velours comme surfaces. Dans les années 1970, alors que la peinture semblait impossible car elle était considérée comme morte, il a réinventé un nouveau chemin qui a tout changé. Cela a ouvert un tout nouveau chapitre dans l’histoire de l’art. « Travel Diaries » est une invitation à entrer dans l’univers singulier de chacun de ces artistes, pour découvrir leurs approches, leurs inspirations et leurs questionnements.