Maillots RSB floqués de la carte du Maroc: la CAF rejette l’appel de la Fédération algérienne de football

La Confédération Africaine du Football a rejeté, dimanche 21 avril 2024, l’appel des autorités algériennes, déposé via sa Fédération de football, qui voulait confisquer les maillots des joueurs de Renaissance Sportive de Berkane sous prétexte qu’ils arborent la carte du Maroc avec ses provinces du sud.

Alors que l’Algérie proclame partout qu’elle n’est pas partie prenante dans le conflit autour du Sahara marocain, le refus de laisser les joueurs de Renaissance Sportive de Berkane (RSB) quitter l’aéroport d’Alger à la seule condition de leur confisquer leurs maillots arborant la carte intégrale du Maroc est une preuve, s’il en est besoin, de l’implication directe de l’Algérie dans ce conflit autour du Sahara marocain.

Venus à bord d’un avion espagnol disputer ce dimanche un match de football contre l’USM Alger pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football, les joueurs marocain et la délégation ont tout simplement été bloqués à l’aéroport Houari Boumediene, avant que les autorités algériennes leur confisquent leurs maillots.

Saisie, la CAF a donné raison au club marocain, ultime représentant national en Coupe de la CAF, et lui a garanti le droit de porter son maillot officiel. La Confédération a même rejeté l’appel de la Fédération algérienne de football.

« La décision de la Commission Interclubs de la CAF du 20 avril 2024 est confirmée; Toutes les autres requêtes ou demandes sont rejetées », tranche ce dimanche le jury d’appel de la CAF.

Cette énième provocation met l’accent sur l’hostilité de l’Algérie à l’égard du Maroc, notamment l’interdiction depuis septembre 2021 pour les avions marocains de survoler ou atterrir en Algérie. Cette attitude belliqueuse a un impact considérable sur les événements sportifs et autres rencontres entre les deux pays et et met au grand jour les problèmes auxquels sont confrontés les sportifs marocains.

Décision du Jury d’Appel CAF_ FAF