La fortune des 1% d’Américains les plus riches a atteint un record de 44.600 milliards de dollars

La valeur nette totale de cette catégorie, définie par la Fed comme regroupant les personnes dont la richesse dépasse 11 millions de dollars, a augmenté de 2.000 milliards de dollars au quatrième trimestre, a précisé la banque centrale américaine.

La valeur des actions de sociétés et des actions de fonds communs de placement détenues par les 1% d’Américains les plus riches a grimpé à 19.700 milliards de dollars, contre 17.650 milliards de dollars le trimestre précédent.

Alors que la valeur de leurs biens immobiliers a légèrement augmenté, la valeur de leurs entreprises privées a diminué, annulant essentiellement tous les autres gains en dehors des actions. Depuis 2020, la richesse des 1% d’Américains les plus riches a augmenté de près de 15.000 milliards de dollars, soit 49%.

Les économistes affirment que la hausse du marché boursier donne une impulsion supplémentaire aux dépenses de consommation grâce à ce que l’on appelle « l’effet de richesse ». Lorsque les consommateurs et les investisseurs voient leurs avoirs en actions monter en flèche, ils se sentent plus confiants dans leurs dépenses et prennent plus de risques.

« L’effet de richesse provoqué par la hausse des cours boursiers booste la confiance des consommateurs, dope les dépenses et tire la croissance économique en général », a noté Mark Zandi, économiste en chef de Moody’s Analytics.

« Bien sûr, cela met en évidence une vulnérabilité de l’économie si le marché boursier venait à faiblir. Ce n’est pas le scénario le plus probable, mais c’est une possibilité étant donné que les actions semblent surévaluées », a-t-il relevé.

Les économistes affirment qu’une hausse du marché boursier apporte des avantages démesurés aux riches, stimulant principalement le segment haut de gamme de la consommation.

La richesse des Américains de la classe moyenne et à faible revenu dépend davantage des salaires et de la valeur de l’immobilier que des actions.

Selon Liz Ann Sonders, stratège en chef des investissements chez Charles Schwab, les actions représentent une part croissante des actifs des 1% les plus riches. Les actions représentaient en effet 37,8% de la part globale des actifs des ménages des 1% les plus riches à la fin de 2023, contre un récent creux de 36,5%.

Alors que les inégalités ont légèrement diminué en 2021 et 2022, à mesure que les salaires ont augmenté et que les prix de l’immobilier ont bondi, l’écart de richesse est depuis revenu aux niveaux d’avant la pandémie. Les 1% d’Américains les plus fortunés représentaient 30% de la richesse du pays à la fin du quatrième trimestre, tandis que les 10% les plus riches en représentaient 67%.