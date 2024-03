Les États-Unis comptent le plus de millionnaires et de milliardaires au monde (rapport)

Les États-Unis sont le pays ayant le plus grand nombre de millionnaires et de milliardaires au monde, selon un nouveau rapport.

Au cours des cinq dernières années, la proportion des millionnaires aux États-Unis a augmenté de 35%, soit près de deux fois plus vite qu’en Chine, indique le rapport 2024 USA Wealth Report élaboré par le cabinet Henley & Partners et New World Wealth.