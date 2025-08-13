Marrakech : la Famille de la Résistance commémore le 72e anniversaire de la Manifestation du Mechouar

S’exprimant lors d’un grand meeting organisé à cette occasion, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, Mustapha El Ktiri, a souligné que cette manifestation a été une réaction directe contre la conspiration de l’occupant, visant à éloigner et à exiler le Sultan légitime, Feu SM Mohammed V, symbole de l’unité et de la souveraineté nationale, et les membres de l’Illustre Famille Royale et à imposer l’intronisation de la marionnette « Ibn Arafa ».

« L’action ignoble de l’occupant a suscité la colère de la population et des nationalistes, qui ont mobilisé le plus grand nombre de résistants et de volontaires issus de différents quartiers de la ville, ainsi que des tribus voisines comme Mesfioua et Tasseltante, pour prendre part à de grandes manifestations contre cette conspiration et exprimer leur attachement indéfectible au Sultan légitime.

Malgré la tentative de l’occupant d’imposer le fait accompli, des manifestations ont éclaté dans plusieurs mosquées de Marrakech, notamment la mosquée Koutoubia et la mosquée Mouassine. Dans un acte incarnant l’unité de toutes les couches sociales contre l’injustice et l’oppression, les manifestants, avec les femmes en tête de cette confrontation, se sont rassemblés sur la place du Mechouar, et ont courageusement résisté aux forces coloniales, a fait observer M. El Ktiri.

Et de relever que l’un des actes héroïques, qui restera gravé en lettres d’or dans l’Histoire de la cité ocre, a été celui de la martyre Fatima Zahra Belghiti, qui a franchi les barrières de sécurité en hissant haut le drapeau national, et en lançant des vivats à l’adresse de Feu SM Mohammed V.

Lors de cette manifestation, le militant Thami Missioui, est tombé aussi en martyr aux côtés de nombreux autres protestataires contre le complot colonial, a-t-il insisté, précisant que la Manifestation du Mechouar représente la première étincelle qui a déclenché la résistance à travers tout le territoire national.

Le 11 septembre de cette même année, le martyr Allal Ben Abdellah s’est attaqué au cortège d' »Ibn Arafa », sacrifiant ainsi sa vie pour la défense de la souveraineté et les valeurs sacrées des Marocains, a tenu à rappeler M. El Ktiri, soulignant que cette manifestation a prouvé à l’occupant que le peuple marocain ne tolérerait pas de porter atteinte à ses symboles et à sa souveraineté, et qu’il poursuivra sa lutte jusqu’au retour de l’exil du Sultan légitime, Feu SM Mohammed V et le recouvrement de l’indépendance.

Cet événement hautement symbolique constitue aussi un moment fort pour honorer la mémoire des valeureux martyrs de la résistance, qui ont fait don de leur vie pour la défense de la Patrie et le recouvrement de la liberté et de l’indépendance, a-t-il ajouté.

Cette rencontre a été marquée par la présence notamment du Wali de la région Marrakech-Safi, Gouverneur de la préfecture de Marrakech par intérim, Rachid Benchikhi, des représentants des autorités locales, des élus locaux, des responsables des services déconcentrés, des anciens résistants et leurs familles.

À cette occasion, des hommages ont été rendus à 13 anciens résistants et membres de l’Armée de Libération issus de Marrakech, Chichaoua et Al Haouz.

Lors de cette cérémonie, un total de 54 aides sociales, d’une valeur globale de 108.000 dirhams, ont été remises à plusieurs anciens résistants et membres de l’Armée de Libération, et à leurs veuves.

A rappeler que la Délégation Régionale du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération de Marrakech-Safi a concocté un programme riche en activités en célébration de cet événement national phare, comprenant des colloques académiques sur la Manifestation du Mechouar, avec la participation d’enseignants universitaires et de chercheurs, ainsi que des témoignages de personnalités ayant vécu cet événement historique.