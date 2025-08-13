Fromages rappelés en France : un « lien possible » avec 21 cas de listériose dont 2 décès

« Les investigations menées par Santé Publique France en lien avec le Centre national de référence Listeria de l’Institut Pasteur et la Direction générale de l’Alimentation, en coordination avec la direction générale de la Santé, ont conduit à identifier début août des éléments épidémiologiques et microbiologiques convergents, établissant un lien possible entre ces cas de listériose et la consommation de fromages au lait pasteurisé produits par la société Chavegrand », souligne le ministère français dans un communiqué.

Les autorités précisent que « les cas sont âgés de 34 à 95 ans ». Parmi les deux décès rapportés, des « pathologies sous-jacentes » existent pour l’un des cas.

Depuis samedi, plusieurs lots de formages de différentes marques vendus en grande surface en France font l’objet d’un rappel en raison d’un risque de contamination à Listeria monocytogenes, la bactérie responsable de la listériose.

« Les personnes qui en auraient consommé et qui présenteraient de la fièvre isolée ou accompagnée de maux de tête et de courbatures sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation », préconisent les autorités sanitaires.

D’après le ministère français de l’Agriculture, la listériose est une maladie rare en France Photo d’illustrationavec environ 5 à 6 cas par million d’habitants par an, soit environ 400 cas chaque année. Elle touche en particulier les personnes dont le système immunitaire est fragile (à la suite d’un traitement ou d’une maladie), les personnes âgées, les femmes enceintes et les nouveau-nés.

Les symptômes de la listériose « sont variables allant d’une absence de signes cliniques, de diarrhées modérées ou de symptômes grippaux (fièvre, courbatures, maux de tête…) jusqu’à des troubles neurologiques comme les méningites ou méningo-encéphalites (forts maux de tête, fièvre élevée, nausées, vomissements, troubles du comportement…) », précise le ministère sur son site internet.