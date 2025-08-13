Corée : perquisition au siège de l’ancien parti au pouvoir après l’arrestation de l’ex-première dame

Kim Keon Hee, 52 ans, a été placée en détention mardi soir pour une série d’accusations, dont la manipulation boursière et la corruption, selon des sources judiciaires.

Le tribunal de Séoul a délivré un mandat d’arrêt après avoir examiné un rapport de 848 pages détaillant ses présumés « actes illégaux », invoquant un risque de falsification de preuves.

La perquisition au siège du PPP visait à collecter des éléments concernant les interventions présumées de l’ex-première dame dans les élections parlementaires. Les charges retenues contre elle portent sur des violations des lois sur les marchés de capitaux, les investissements financiers et le financement politique.

L’ancien couple présidentiel se trouve désormais derrière les barreaux. Yoon Suk Yeol, destitué en avril après sa tentative avortée d’imposer la loi martiale en décembre, avait quitté le PPP en mai, mais avait soutenu le candidat du parti lors de l’élection présidentielle remportée par Lee Jae Myung du Parti démocrate.