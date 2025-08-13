La star Madonna implore le pape de se rendre à Gaza pour sauver les enfants

La star mondiale Madonna a imploré le pape Léon XIV de se rendre à Gaza our sauver les enfants, victimes de la famine du fait du blocus israélien.

La chanteuse américaine estime que le souverain pontife est « le seul parmi nous à qui l’on ne peut refuser l’entrée » dans l’enclave palestinienne. « Les enfants du monde appartiennent à tout le monde ».

« Nous avons besoin que les couloirs humanitaires soient tous ouverts pour sauver ces enfants innocents. Il n’y a plus le temps », a-t-elle écrit sur X.

Le chef de l’armée israélienne a « approuvé » le nouveau plan des opérations militaires « à venir à Gaza », indique un communiqué de l’armée publié mercredi.

« Le chef d’état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, a tenu aujourd’hui (mercredi) une discussion au cours de laquelle il a approuvé le cadre principal du plan opérationnel de l’armée dans la bande de Gaza », selon le texte qui ne donne cependant aucune précision sur le calendrier.