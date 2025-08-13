La star Madonna implore le pape de se rendre à Gaza pour sauver les enfants

A la Une
Par Atlasinfo

La star mondiale Madonna a imploré le pape Léon XIV de se rendre à Gaza our sauver les enfants, victimes de la famine du fait du blocus israélien.

La chanteuse américaine estime que le souverain pontife est « le seul parmi nous à qui l’on ne peut refuser l’entrée » dans l’enclave palestinienne. « Les enfants du monde appartiennent à tout le monde ».

« Nous avons besoin que les couloirs humanitaires soient tous ouverts pour sauver ces enfants innocents. Il n’y a plus le temps », a-t-elle écrit sur X.

Le chef de l’armée israélienne a « approuvé » le nouveau plan des opérations militaires « à venir à Gaza », indique un communiqué de l’armée publié mercredi.

« Le chef d’état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, a tenu aujourd’hui (mercredi) une discussion au cours de laquelle il a approuvé le cadre principal du plan opérationnel de l’armée dans la bande de Gaza », selon le texte qui ne donne cependant aucune précision sur le calendrier.

voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite