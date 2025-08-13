L’avion électrique SolarStratos frôle les 10.000 mètres d’altitude

Effectué mardi, ce vol de 5H09 surpasse le précédent record détenu par l’avion Solar Impulse du Suisse Bertrand Piccard (9.235 m), indique un communiqué de SolarStratos publié mercredi.

Raphaël Domjan, le pilote autour duquel l’équipe s’est constituée, a su exploiter les courants d’air chaud, dans le canton du Valais, au sud-ouest de la Suisse, pour permettre à son petit appareil, à l’envergure imposante, de grimper à cette hauteur et même de « croiser un avion de ligne ».

Construit en fibre de carbone, l’avion affiche une envergure de 24,8 mètres pour une carlingue de 9,6 mètres de long, ses larges ailes étant recouvertes de 22 m² de panneaux solaires.

Après une campagne de vols infructueuse en 2024, le pilote de 53 ans se rapproche désormais de son objectif ultime d’atteindre, voire dépasser, la barre des 10.000 mètres.