L’ONDA réforme l’accès aux métiers de l’aérien

Désormais intégrées dans le Concours national commun (CNC), ces filières sont accessibles à tous les candidats, au même titre que les parcours d’ingénierie classiques, indique l’ONDA dans un communiqué.

Cette avancée, inscrite dans la dynamique de la stratégie « Aéroports 2030 », vise à former dès aujourd’hui les expertises de haut niveau appelées à piloter le ciel marocain de demain, fait savoir la même source.

Jusqu’alors, ces deux parcours spécialisés n’étaient accessibles qu’indirectement, après une admission préalable dans l’une des filières classiques Génie informatique (GI), Génie industriel et productique (GIP) ou Génie électrique, électronique et télécommunications (GEET), ce qui limitait leur visibilité et leur attractivité, précise le communiqué.

Avec cette réforme, l’ONDA clarifie son offre de formation, optimise la sélection des talents et renforce l’adéquation entre formation et besoins opérationnels. Cette évolution structurelle vise à élever les standards de qualité et à mieux préparer les futurs professionnels aux exigences internationales du secteur aérien.

Ce tournant stratégique a été rendu possible grâce à l’appui du ministère du Transport et de la Logistique, ainsi que du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

En élargissant l’accès à ces filières d’avenir, l’ONDA réaffirme son engagement à accompagner les jeunes talents marocains vers des carrières porteuses de sens, de responsabilité et d’innovation, contribuant ainsi à la souveraineté technique et à la vision du Maroc à l’horizon 2030.