France : l'inflation annuelle confirmée à 1% en juillet (Insee)

Par
Les prix à la consommation en France ont augmenté en juillet de 0,2 % sur un mois et de 1 % sur un an, selon une estimation définitive de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), publiée jeudi.

En juillet 2025, l’indice des prix à la consommation (IPC) augmente de 0,2 % sur un mois, après +0,4 % en juin, relève l’Insee qui explique cette hausse des prix principalement par « la nouvelle hausse des prix des services (+1,3 % après +0,6 %) tirés par les hausses saisonnières des prix des services de transport (+10,2 % après +3,7 %) et d’hébergement (+11,7 % après + 8,4 %) ».

D’après son estimation, les prix de l’énergie ont enregistré une nouvelle hausse (+0,9 % après +0,6 %), portée par celle des produits pétroliers (+1,5 % après +1,9 %), tandis que les prix des produits manufacturés ont, à l’inverse, fait l’objet d’un repli (‑2,4 % après +0,1 %) « en raison des soldes d’été ».

Sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 1 % en juillet 2025, comme en juin, ajoute l’Insee qui fait état de « légères accélérations » des prix des services (+2,5 % après +2,4 %) et de l’alimentation (+1,6 % après +1,4 %) « compensées par la baisse plus importante de ceux de l’énergie (‑7,2 % après ‑6,7 %) », alors que les prix des produits manufacturés ont évolué au même rythme qu’en juin (‑0,2 %).

S’agissant de l’inflation sous-jacente, indice désaisonnalisé qui permet de dégager une tendance de fond de l’évolution des prix, elle s’établirait, selon l’estimation, à +1,5 % sur un an en juillet 2025, après +1,2 % en juin.

Par ailleurs, l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet les comparaisons entre pays de la zone euro, a augmenté de 0,3 % sur un mois, après +0,4 % en juin. Sur un an, il aurait augmenté de 0,9 %, comme en juin, conclut l’Insee.

