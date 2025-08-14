Syrie : l’UNICEF appelle à un accès sans entrave aux enfants de Soueida

Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) a appelé mercredi à un accès « sécurisé et sans entrave » aux familles touchées par les violences récentes dans la région syrienne de Soueida.

Plus de 190 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont été contraintes de fuir les affrontements sectaires qui ont éclaté dans ce gouvernorat du sud syrien en juillet et début août, a noté le fonds onusien.

Ces familles ont « besoin de nourriture et d’autres produits de première nécessité pour survivre », a déclaré l’UNICEF dans un communiqué.

La représentante adjointe de l’UNICEF en Syrie Zeinab Adam, citée dans le communiqué, a qualifié la situation de « tragique », tout en saluant « les efforts accrus déployés par les autorités intérimaires pour faciliter l’accès aux personnes dans le besoin ».

Pour garantir une réponse efficace, il est « essentiel » que les acteurs humanitaires et les marchandises commerciales aient un accès « sécurisé et sans entrave » aux communautés les plus touchées, a-t-elle déclaré.

Mme Adam a souligné la nécessité de faciliter cet accès, qui demeure « non seulement crucial pour les interventions vitales, mais aussi pour rétablir un niveau minimum de stabilité et de protection dans ces communautés ».

Par Atlasinfo (avec MAP)
