Donald Trump veut réunir Poutine et Zelensky après le sommet de l’Alaska

« Certaines grandes choses peuvent être acquises lors de la première rencontre – qui sera une rencontre très importante – mais elle prépare le terrain pour une seconde réunion », a déclaré le président américain lors d’un échange avec la presse à Washington.

Le président américain doit rencontrer son homologue russe vendredi sur une base militaire près d’Anchorage, la principale ville de l’Alaska, afin de tenter de trouver une issue à la guerre entre Moscou et l’Ukraine.

« Nous aurons rapidement une seconde rencontre. J’aimerais le faire presque immédiatement, et nous aurons rapidement une seconde rencontre entre le président Poutine, le président Zelensky, et moi-même, s’ils veulent que je sois là », a-t-il dit.

Le président américain a cependant déclaré qu’il pourrait renoncer à organiser cette rencontre, en fonction de la teneur de son tête à tête avec Vladimir Poutine vendredi.

Donald Trump a en outre évoqué un « très bon appel » téléphonique plus tôt mercredi avec des dirigeants européens, dont Volodymyr Zelensky, pour aborder la question du sommet de vendredi.

« Je mettrais un 10 à cet appel très, très cordial », a-t-il déclaré lors d’une prise de parole au Kennedy Center, prestigieux centre culturel de la capitale américaine.

Mardi, le Secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio, s’est entretenu au téléphone avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, afin de préparer le sommet entre MM.Trump et Poutine.

La veille, M. Trump a dit espérer que sa rencontre avec Poutine conduira à un cessez-le-feu « rapidement » en Ukraine.