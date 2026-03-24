La publication de la loi 59.49 au Bulletin Officiel marque un tournant stratégique pour l’enseignement supérieur au Maroc en permettant aux universités de créer leurs propres sociétés anonymes. Ce nouveau cadre juridique vise à transformer les résultats de la recherche scientifique en projets économiques viables grâce à l’exploitation directe des infrastructures universitaires.

Réforme de l’enseignement supérieur : le Maroc mise sur le modèle des sociétés de R&D pour monétiser la recherche.

Le cadre législatif régissant l’enseignement supérieur au Maroc vient de connaître une évolution majeure avec l’entrée en vigueur de la loi 59.49. Ce texte, désormais publié au Bulletin Officiel (BO), octroie aux universités nationales la capacité juridique de constituer des sociétés anonymes (SA). Cette réforme structurelle permet aux établissements académiques de sortir du cadre strictement administratif pour s’engager dans des activités commerciales et industrielles liées à leur cœur de métier.

Ces nouvelles entités seront prioritairement dédiées à la Recherche et Développement (R&D). Elles bénéficieront d’un accès privilégié aux infrastructures de pointe des universités, facilitant ainsi le passage de la phase de laboratoire à la production industrielle ou aux services marchands. L’objectif affiché par les autorités de tutelle est de créer un écosystème où l’innovation académique alimente directement le tissu économique national.

L’impact de cette loi devrait se traduire par une accélération de la création d’incubateurs et de fonds d’innovation internes. En gérant leurs propres sociétés, les universités pourront désormais capter de nouveaux revenus, réduire leur dépendance aux subventions étatiques et renforcer leur autonomie financière. Ce modèle favorise également le dépôt de brevets et leur exploitation commerciale, un indicateur clé pour le classement international des établissements marocains.

La mise en œuvre de la loi 59.49 impose désormais aux conseils d’université de définir les modalités de gouvernance de ces futures filiales. Cette transition vers une « université entrepreneuriale » place le Maroc en phase avec les standards internationaux, où les revenus issus de la propriété intellectuelle et des start-ups universitaires constituent un levier de croissance majeur pour l’enseignement supérieur.