Macron suspend officiellement « les exemptions de visa » pour « les passeports officiels et diplomatiques » algériens

Dans une lettre adressée au Premier ministre François Bayrou que le Figaro a dévoilé mercredi, le chef de l’État français met l’accent sur les « difficultés croissantes » avec le régime d’Alger et charge le gouvernement de « prendre des décisions supplémentaires », notamment la suspension officielle de l’accord de 2013 sur « les exemptions de visa » pour « les passeports officiels et diplomatiques ».

Emmanuel Macron demande au gouvernement de « prendre des décisions supplémentaires » pour « agir avec plus de fermeté et de détermination » .

« Les autorités algériennes ont fait le choix délibéré de ne pas répondre à nos appels répétés au cours des derniers mois à travailler ensemble dans l’intérêt de nos deux nations. Il aurait pu en être autrement. Désormais, nous n’avons pas d’autre choix que d’adopter une approche de plus grande fermeté » , déclare le président au Figaro .

Pour justifier ce changement de ton, Emmanuel Macron mentionne en premier lieu les emprisonnements de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme notamment pour « atteinte à l’unité nationale », et du journaliste français Christophe Gleizes, condamné à sept ans de prison en Algérie pour « apologie du terrorisme ».

Le président français fait également référence au « non-respect par l’Algérie de ses obligations » en matière migratoire, ainsi que « la cessation de la coopération des dix-huit consulats algériens présents sur notre sol avec les services de l’Etat ».

Le ministre des affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, avait annoncé, le 14 mai, « le renvoi en Algérie de tous les agents titulaires de passeports diplomatiques qui n’auraient pas actuellement de visa ».

La France réagissait alors à une décision « injustifiée et injustifiable » d’Alger d’expulser des fonctionnaires français, avait-il dit.