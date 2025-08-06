Macron suspend officiellement « les exemptions de visa » pour « les passeports officiels et diplomatiques » algériens
Dans une lettre adressée au Premier ministre François Bayrou que le Figaro a dévoilé mercredi, le chef de l’État français met l’accent sur les « difficultés croissantes » avec le régime d’Alger et charge le gouvernement de « prendre des décisions supplémentaires », notamment la suspension officielle de l’accord de 2013 sur « les exemptions de visa » pour « les passeports officiels et diplomatiques ».
Emmanuel Macron demande au gouvernement de « prendre des décisions supplémentaires » pour « agir avec plus de fermeté et de détermination ».
« Les autorités algériennes ont fait le choix délibéré de ne pas répondre à nos appels répétés au cours des derniers mois à travailler ensemble dans l’intérêt de nos deux nations. Il aurait pu en être autrement. Désormais, nous n’avons pas d’autre choix que d’adopter une approche de plus grande fermeté », déclare le président au Figaro.
Pour justifier ce changement de ton, Emmanuel Macron mentionne en premier lieu les emprisonnements de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme notamment pour « atteinte à l’unité nationale », et du journaliste français Christophe Gleizes, condamné à sept ans de prison en Algérie pour « apologie du terrorisme ».
Le président français fait également référence au « non-respect par l’Algérie de ses obligations » en matière migratoire, ainsi que « la cessation de la coopération des dix-huit consulats algériens présents sur notre sol avec les services de l’Etat ».
Le ministre des affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, avait annoncé, le 14 mai, « le renvoi en Algérie de tous les agents titulaires de passeports diplomatiques qui n’auraient pas actuellement de visa ».
La France réagissait alors à une décision « injustifiée et injustifiable » d’Alger d’expulser des fonctionnaires français, avait-il dit.