Semaine de l’investissement pour la diaspora marocaine du 11 au 15 août

Le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, organise du 11 au 15 août, une semaine dédiée aux Marocains du Monde (MDM) dans les 12 Centres Régionaux d’Investissement (CRI) du Royaume.

Cette initiative s’inscrit dans la mise en œuvre des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui accorde une importance particulière à la mobilisation des Marocains du Monde, à travers la valorisation de leurs compétences, l’accompagnement de leurs investissements, le renforcement de leur lien avec leur pays d’origine et à leur pleine contribution au développement économique du Royaume, indique le ministère dans un communiqué.

Elle constituera également un cadre privilégié pour présenter les incitations offertes par la nouvelle Charte de l’investissement, en tant que mécanisme efficace pour renforcer l’attractivité des territoires, simplifier les procédures et encourager l’investissement productif, notamment auprès des Marocains résidant à l’étranger, relève la même source.

Cette initiative coïncide avec l’opération Marhaba 2025, dans le cadre d’une vision globale et d’un programme intégré visant à accueillir les Marocains du monde durant la période estivale, souligne le ministère.

Ainsi, le programme de cette semaine comprendra des sessions interactives, des présentations détaillées des opportunités d’investissement offertes par les différents territoires, ainsi qu’une mise en avant des banques de projets disponibles au sein de chaque centre, à travers des rencontres directes permettant de répondre aux questions des MDM.

Cette dynamique permettra de mieux identifier les opportunités d’investissement dans les secteurs porteurs au niveau de chaque province et préfecture du Royaume.

À travers cette initiative, le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques réaffirme son engagement total à mettre en œuvre les Hautes Orientations Royales et à mobiliser toutes les ressources nécessaires afin de faire des Marocains du monde des partenaires clés du développement territorial et de la création de valeur ajoutée dans l’ensemble les régions du Royaume.

Et de rappeler que les Centres Régionaux d’Investissement demeurent ouverts tout au long de l’année pour accueillir l’ensemble des investisseurs, y compris les Marocains du monde, afin de leur fournir les informations nécessaires et de les accompagner dans la concrétisation de leurs projets d’investissement.