Air France victime d’une « violation de données »

Air France a annoncé avoir été confrontée à une « violation de données » récente ayant exposé certaines informations personnelles de ses clients.

L’entreprise aérienne précise qu’il s’agit d’ »un accès frauduleux » à un système informatique exploité par un prestataire tiers, rapidement identifié et sécurisé.

« Nos équipes de sécurité informatique, en collaboration avec le fournisseur de service concerné, ont rapidement pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation et ont renforcé les mesures de protection afin d’éviter que cela ne se reproduise », précise un communiqué d’Air France, relayé par les médias français.

« Les données telles que les informations de carte de crédit, les numéros de passeport, le solde de miles Flying Blue, le mot de passe ou les informations de réservation n’ont pas été divulguées », assure-t-elle.

En revanche, d’autres éléments personnels ont été exposés : « Celles-ci concernent vos précédents contacts avec notre service client et peuvent inclure : votre prénom, votre nom de famille, vos informations de contact, votre numéro Flying Blue et votre statut, ainsi que l’objet de vos demandes formulées par email », relève l’entreprise.

Air France invite ainsi ses clients à « être vigilant face à toute communication inhabituelle susceptible de mentionner vos informations personnelles (…) », ajoutant que « les données impliquées dans cette violation pourraient être utilisées pour rendre les messages de piratage plus crédibles ».

Il s’agit du deuxième incident de cybersécurité majeur signalé en France cette semaine, après celui ayant touché Bouygues Telecom, impliquant la fuite des données de 6,4 millions de clients.