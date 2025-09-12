L’UpM appelle à renforcer l’intégration économique euro-méditerranéenne pour une croissance durable (rapport)

La région euro-méditerranéenne dispose d’un important potentiel de croissance et de développement durables à travers une intégration économique renforcée, souligne le 2ème rapport de l’Union pour la Méditerranée (UpM) sur l’état de l’intégration économique, présenté vendredi à Barcelone.

Élaboré en partenariat avec l’OCDE et avec le soutien de la Coopération allemande au développement (GIZ), ce rapport, qui coïncide avec le 30ème anniversaire du processus de Barcelone, met en avant les opportunités offertes par une coopération accrue dans cinq domaines clés, à savoir le commerce, la finance, les infrastructures, la mobilité des personnes et l’enseignement supérieur et la recherche, indique un communiqué de l’UpM.

Le document insiste sur l’importance du renforcement des réseaux de transport et du développement des échanges d’énergie renouvelable transméditerranéens, considérés comme des leviers stratégiques pour la transition énergétique et la durabilité.

Il met également en exergue la dynamique positive des investissements directs étrangers en provenance du Golfe, notamment dans les pays de la région MENA, précise la même source.

La question migratoire est présentée comme une priorité, le rapport préconisant des partenariats en matière de compétences et de talents afin de répondre aux besoins des pays d’accueil et d’origine tout en limitant la fuite des cerveaux.

Cité dans le communiqué, le secrétaire général de l’UpM, Nasser Kamel, a affirmé que l’intégration régionale est depuis longtemps au cœur de la mission de l’UpM, et ce rapport reconnaît à la fois les progrès réalisés et les défis qui restent à relever.

« Les crises mondiales et régionales continuent de remodeler nos économies, nous ouvrant les yeux sur l’importance d’évoluer vers des modèles économiques plus modernes et plus durables », a-t-il poursuivi, estimant qu’ »il faut saisir ce moment pour construire des économies inclusives où les jeunes et les femmes peuvent s’épanouir ».

Pour sa part, le secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, a mis en avant le rôle déterminant de l’intégration régionale pour libérer le potentiel économique et social de l’espace euro-méditerranéen.

« En modernisant les accords commerciaux, en développant les marchés de capitaux et en investissant dans la connectivité et les énergies vertes, les pays de l’Union pour la Méditerranée peuvent stimuler une croissance et une prospérité plus fortes », a-t-il affirmé, réitérant l’engagement de l’OCDE à soutenir les décideurs grâce à des données et analyses fondées sur des preuves.