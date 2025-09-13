CAN 2025 au Maroc: Comment se procurer des billets?

À 100 jours du coup d’envoi de la CAN 2025 au Maroc, des détails importants se dévoilent sur la billetterie et l’organisation.

La vente ouvrira le 25 septembre à midi, en exclusivité pour les porteurs de cartes Visa pendant deux jours, du 25 au 27 septembre, puis au grand public à partir du 27 septembre à 14h, avec 30 % des billets par stade mis en vente.

Une deuxième phase réservée aux porteurs de cartes Visa du 21 au 23 octobre (de midi à midi), puis une vente au grand public à partir du 23 octobre à 14h pour 30% de places supplémentaires par stade, avant la phase générale à partir du 21 octobre pour tous les matchs.

Un pilier de cette organisation est l’application Yalla App, disponible à partir du 25 septembre, dont le téléchargement sera obligatoire. Chaque spectateur devra s’y inscrire pour obtenir un Fan ID, obligatoire pour accéder aux stades et aux fan zones, sous peine d’exclusion.

Cette application offrira aussi un e-visa pour faciliter les démarches des supporters étrangers, faisant de cette CAN la plus connectée de l’histoire de la compétition.

De son côté, Royal Air Maroc renforcera son dispositif avec plus de 660 vols additionnels, soit une augmentation de plus de 50 % de sa capacité, et proposera des tarifs préférentiels à la diaspora africaine passant par Casablanca pour assister aux matchs lors de leurs escales.

Pour y assister, les supporters peuvent s’inscrire dès aujourd’hui sur https://tickets.cafonline.com/fr pour être alertés des ventes.

Pour rappel, la CAN, qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, se jouera dans neuf stades : le Stade Adrar d’Agadir (45 000 places), le Stade Mohammed V de Casablanca (45 000 places), le , le Stade de Fès (45 000 places), le Stade de Marrakech (45 000 places), le Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat (68 700 places), le Stade Moulay Hassan (22 000 places), le Stade Olympique (21 000 places), le Stade Al Barid (18 000 places) et le Stade Ibn Battouta (75 000 places), promettant un tournoi grandiose sur le sol marocain.