Arrivée à Doha du prince Moulay Rachid pour représenter le Roi au sommet arabo-islamique d’urgence

Par Atlasinfo

Le pince Moulay Rachid est arrivé, lundi à Doha, pour représenter le Roi Mohammed VI aux travaux du sommet arabo-islamique d’urgence qu’abrite l’État du Qatar.

À son arrivée à l’aéroport international Hamad, le prince Moulay Rachid a été accueilli par Cheikh Saoud Bin Abdulrahman Bin Hassan Al Thani, vice-Premier ministre et ministre d’État aux Affaires de la Défense du Qatar.

Moulay Rachid a été également salué par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Doha, Mohamed Setri, ainsi que par les membres de l’ambassade du Maroc au Qatar.

Par (avec MAP)
