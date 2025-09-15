Fouzi Lekjaa réélu à Riyad membre du Conseil exécutif de l’UAFA pour l’Afrique

Par Atlasinfo

Le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), M. Fouzi Lekjaa, a été réélu en tant que membre du Conseil exécutif de l’Union arabe de football (UAFA) pour le continent africain.

La réélection de M. Lekjaa a eu lieu lors des travaux de la 28e assemblée générale de l’UAFA, tenue lundi à Riyad, aux côtés de Hani Abou Rida (Égypte), Ahmed Yahya (Mauritanie) et Dr. Moatasem Jaafar (Soudan), indique un communiqué de la FRMF. Par ailleurs, le Maroc accueillera la phase finale de la Coupe arabe de football féminin, prévue du 2 au 18 septembre 2027, précise la même source.

