Interpellation par les autorités américaines d’un suspect lié à l’assassinat de Charlie Kirk

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi l’interpellation par les autorités d’un suspect lié à l’assassinat, mercredi dans l’Utah, du militant conservateur, Charlie Kirk, principale voix de la jeunesse pro-Trump et allié politique du président.

« Je pense, avec un haut degré de certitude, que nous l’avons en détention », a déclaré M. Trump lors d’une interview sur la chaîne Fox News.

« Nous avons travaillé avec la police locale, le gouverneur, tout le monde a fait un excellent travail », a-t-il dit.

L’arrestation d’un suspect met fin à une chasse à l’homme de deux jours qui a tenu le pays en haleine et mobilisé d’importants moyens humains et matériels, notamment de la police fédérale (FBI), pour retrouver le tireur impliqué dans cet assassinat qualifié de politique.

Co-fondateur de l’organisation conservatrice « Turning Point USA », Kirk a été abattu d’une balle dans le cou, tirée par un sniper en embuscade sur un toit, alors que l’activiste de 31 ans participait à un débat public dans un campus universitaire de l’Utah, dans l’ouest des Etats-Unis.

La violence de l’incident, qui a semé la panique parmi la foule d’étudiants présents sur place, a été davantage amplifiée par la circulation à grande échelle de vidéos de la scène sur les réseaux sociaux, contribuant ainsi à la stupéfaction générale.

Un incident dénoncé comme un « assassinat politique » par la classe politique américaine de droite et qualifié de « moment sombre pour l’Amérique » par le président Trump, qui a promis de sévir contre la violence politique ayant conduit à l’assassinat de son allié politique.