Les Etats-Unis au bord de la paralysie budgétaire après le rejet par le Sénat d’un projet de financement provisoire

Seul le sénateur démocrate de Pennsylvanie, John Fetterman, a soutenu la proposition républicaine, adoptée plus tôt dans la journée à la Chambre des représentants par 217 voix contre 212, tandis que les deux sénateurs républicains, Rand Paul (Kentucky) et Lisa Murkowski (Alaska), s’y sont également opposés.

Le camp républicain a quant à lui rejeté une proposition démocrate alternative visant à financer le gouvernement jusqu’au 31 octobre, à prolonger les subventions à l’assurance santé et à rétablir près de 1.000 milliards de dollars de coupes dans Medicaid, un programme de soins de santé bénéficiant à des millions d’Américains âgés.

Ces deux votes infructueux laissent les dirigeants républicains et démocrates dans l’impasse quant à la manière d’éviter une paralysie gouvernementale, avant l’échéance du 30 septembre.

Dans ce contexte, le président Donald Trump a exhorté les sénateurs républicains à se mobiliser pour l’adoption de ce texte budgétaire.

« Le leader des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, veut une paralysie du gouvernement fédéral. Les républicains veulent qu’il continue à fonctionner. Chaque élu républicain devrait montrer son UNITÉ et voter OUI », a-t-il écrit jeudi sur son réseau « Truth Social ».

En l’absence d’un budget, une large partie de l’appareil gouvernemental serait contrainte de suspendre ses activités. Des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux se retrouveraient en congé forcé, sans rémunération, tandis que le trafic aérien et le versement de certaines aides sociales aux familles à bas revenus seraient gravement perturbés.