Le Maroc occupe une position bien particulière dans les dynamiques et l’avenir de la coopération entre l’Europe et l’Afrique, a affirmé vendredi l’écrivain et philosophe français Jacques Attali.

Le Maroc occupe une position particulière dans les dynamiques de coopération Europe-Afrique (Jacques Attali)

M. Attali, qui donnait la leçon inaugurale des 10èmes Rencontres géopolitiques de Trouville (nord de la France) où le Maroc est l’invité d’honneur, a plaidé pour « des dynamiques de coopération entre l’Europe et l’Afrique dans l’intérêt de tout le monde ».

« Pour l’Europe, l’altruisme ici est plus qu’intéressé : nous avons intérêt au succès de l’Afrique et c’est là que le Maroc occupe une position bien particulière », a-t-il soutenu.

A cet égard, il a fait part de son admiration envers le Royaume pour sa gestion de certains dossiers comme la crise de Covid-19, soulignant que face à la pandémie, « le Maroc s’est démarqué par rapport à de nombreux autres pays par sa capacité à saisir toutes les opportunités en faveur d’une mobilisation réussie de la population ».

Relevant les atouts exceptionnels qui font la singularité et la force du modèle marocain, M. Attali a cité sa position géographique, son potentiel écologique que représente son réservoir en énergies renouvelables, son identité enracinée et sa stabilité institutionnelle.

Il a dans le même contexte appelé Européens et Africains à se tourner vers la construction de projets d’avenir, en mettant à contribution la présence réciproque de diasporas africaines et européenne.

L’ouverture de la 10ème édition des Rencontres géopolitiques de Trouville s’était déroulée en présence notamment de l’ambassadeure du Royaume à Paris, du ministre français chargé de l’Europe, Benjamin Haddad, la maire de Trouville-sur-Mer, Sylvie de Gaetano, d’élus, d’universitaires et de chercheurs de divers horizons.

Le fondateur de l’évènement, Frédéric Encel, a relevé que le Maroc a été choisi comme invité d’honneur de l’édition 2025 « parce qu’il s’agit d’un pays qui monte objectivement en puissance ».

« Le Royaume est un Etat ami, francophone et très proche de la France qui apporte son soutien à la pleine souveraineté du Royaume sur son Sahara », a-t-il ajouté devant une salle archicomble.

Trois jours durant, l’état des lieux de la coopération franco-africaine et les perspectives des relations qu’entretient Paris avec le continent feront l’objet d’une série de contributions présentées par des experts, des diplomates, des académiciens et des historiens.

« Les femmes d’Afrique, les femmes de France », « Penser la guerre et la paix dans les Afriques », « Culture, mémoire et francophonie en partage » et « le terrorisme, un fléau commun », figurent, entre autres, parmi les principaux axes de réflexion.

Lancé en 2016 par le géopolitologue et essayiste Frédéric Encel, ce rendez-vous annuel se propose d’offrir un espace d’échanges citoyens et de partage d’idées sur les grands enjeux qui façonnent le monde actuel.