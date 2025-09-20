Chine: Ouverture des travaux de la Conférence mondiale sur l’industrie manufacturière avec la participation du Maroc

Le Royaume est représenté à cette conférence d’envergure internationale, qui se poursuivra jusqu’au 23 septembre, par Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques.

L’événement réunit des personnalités de haut niveau représentant plus de 40 pays et régions, parmi lesquelles des responsables gouvernementaux, des diplomates, des chefs d’entreprise, des représentants d’organisations internationales et des présidents d’associations professionnelles.

Organisée avec l’appui du Conseil des affaires d’État (gouvernement central) sous le thème: « Le monde de la fabrication intelligente: Créer un avenir meilleur », cette conférence constitue une plateforme stratégique pour le partage d’expériences, la mise en relation des acteurs industriels et la promotion d’investissements structurants.

L’événement est initié conjointement par le gouvernement de la province d’Anhui, le Comité consultatif stratégique chinois pour la construction d’une puissance manufacturière, l’Association chinoise des petites et moyennes entreprises, l’Alliance mondiale des petites et moyennes entreprises, ainsi que d’autres instances et organisations chinoises.

Ce rendez-vous international ambitionne de renforcer les passerelles entre acteurs industriels, de favoriser le partage d’expertise et d’attirer les investissements, à travers notamment des expositions mettant en lumière les principales chaînes industrielles et la signature d’accords de projets.

Il vise également à créer une plateforme centrale pour exploiter les opportunités liées à « la nouvelle productivité », mettre en valeur les avancées de l’industrie manufacturière et contribuer au développement d’un secteur industriel mondial de haute qualité fondé sur une coopération mutuellement bénéfique.

La participation du Maroc à cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales visant à consolider la position du Royaume comme hub attractif et compétitif pour l’investissement à l’échelle mondiale.

Elle témoigne, en outre, de l’importance accordée par le Maroc au renforcement des partenariats économiques avec la Chine, notamment dans le domaine industriel et manufacturier.

Le programme de la délégation marocaine prévoit des rencontres et des visites auprès d’entreprises et d’usines chinoises de premier plan, dont « Gotion High-Tech », ainsi que des réunions avec des organisations professionnelles chinoises et internationales participant à l’événement.

L’agenda comprend également des rencontres avec des responsables provinciaux d’Anhui et des sessions « B2B » couvrant divers secteurs stratégiques liés à l’industrie manufacturière, notamment l’automobile et l’agroalimentaire.