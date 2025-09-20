USA : Trump décrète des frais de 100.000 dollars pour le visa de travail H-1B

« Nous avons besoin de travailleurs qualifiés, et nous ne voulons que les meilleurs », a lancé M. Trump lors de la cérémonie de signature de ce décret, ajoutant que les entreprises pourraient ainsi conserver des talents dotés de « compétences exceptionnelles ».

Le locataire de la Maison-Blanche a soutenu que cette mesure permettra de renflouer les caisses de l’Etat, de favoriser la réduction des impôts, et de contribuer au remboursement de la dette nationale, outre de nombreux autres avantages.

Les visas H-1B permettent à des travailleurs étrangers aux qualifications précises, notamment des scientifiques, des ingénieurs ou encore des ingénieurs informatiques, de venir travailler aux Etats-Unis.

Ces permis de travail sont à durée déterminée, d’une période initiale de trois ans, prolongeable à six ans, pour des étrangers parrainés par un employeur.

Le chef de l’exécutif américain a également signé un décret créant une carte de séjour « dorée », baptisée « Trump Gold Card », au tarif d’un million de dollars pour les particuliers et de deux millions de dollars pour les entreprises.

« Il est grand temps que le peuple américain et les contribuables bénéficient pleinement de notre système d’immigration légal », a déclaré le président, ajoutant que la « Trump Gold Card » devrait générer « rapidement plus de 100 milliards de dollars ».

Ces nouvelles mesures s’inscrivent dans le cadre d’une série de décisions prises par l’administration américaine en matière de politique migratoire, qui comprend également des expulsions d’immigrants en situation irrégulière.