La Chine salue les initiatives royales visant l’émancipation inclusive de l’Afrique

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a tenu à saluer la stabilité dont jouit le Maroc, grâce au leadership du Roi Mohammed VI et aux chantiers de développement lancés sous l’impulsion du souverain.

Le chef de la diplomatie chinoise a également marqué l’appréciation de son pays des initiatives royales visant l’émancipation du continent africain et ce, à l’occasion de l’entretien tenu, vendredi à Pékin, avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, en visite de travail en Chine.

La Chine apporte ainsi le témoignage éloquent d’une puissance mondiale quant à l’importance d’un Maroc stable et sûr dans un environnement régional marqué par de multiples défis sécuritaires et autres.

Par cette position, Pékin consacre l’engagement du Royaume envers l’Afrique et sa politique volontariste, qui répond aux aspirations de développement du continent, à la faveur d’une approche centrée sur le citoyen africain dans le cadre d’une coopération Sud-Sud active, solidaire et efficace.

Pour sa part, M. Bourita a renouvelé le soutien du Royaume aux initiatives lancées par le président chinois Xi Jinping, en l’occurrence l’Initiative pour le développement mondial, l’Initiative pour la sécurité mondiale et l’Initiative pour la civilisation mondiale, ainsi que la récente Initiative sur la gouvernance mondiale, annoncées lors du 25ème Sommet de l’Organisation de Coopération de Shanghai, tenu du 31 août au 1er septembre 2025 à Tianjin.

De même, et convaincu de la portée de ses initiatives, M. Bourita a fait part de la décision du Maroc d’adhérer à l’Organisation Internationale pour la Médiation (IOMed), lancée à l’initiative de la Chine et dont le siège se trouve à Hong Kong.

Dialogue stratégique

Les deux ministres ont par ailleurs ont procédé à la signature d’un Mémorandum d’Entente établissant un mécanisme de Dialogue Stratégique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays.

Cet instrument, qui va enrichir l’arsenal juridique régissant les relations liant les deux pays, s’inspire du contenu de la Déclaration Conjointe de Partenariat Stratégique, signée le 11 mai 2016 à Pékin, par le Roi Mohammed VI et M Xi Jinping, président de la Chine.

L’importance de ce texte réside dans sa finalité de restructurer le dialogue de haut niveau entre Rabat et Pékin, fondé sur la confiance, la compréhension et le respect mutuel. Il vise à renforcer la coordination et la communication entre les diplomaties des deux pays sur les questions d’intérêt commun et à tous les niveaux.

La mise en place de ce mécanisme institutionnel marque un nouveau jalon dans le renforcement des relations bilatérales liant les deux pays amis et partenaires stratégiques, et permettra de consolider davantage les liens historiques entre Rabat et Pékin.