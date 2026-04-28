Les Émirats arabes unis ont officialisé ce mardi leur décision de quitter l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) ainsi que l’alliance élargie OPEP+. Ce retrait, effectif dès le 1er mai 2026, intervient dans un contexte de tensions régionales majeures et marque un tournant historique pour le troisième producteur du cartel.

L’annonce a été faite par l’agence de presse officielle WAM, citant une révision stratégique de la politique de production nationale. Les Émirats arabes unis, membres de l’organisation depuis 1967, ont justifié ce départ par la volonté d’accélérer leurs investissements domestiques et de répondre plus librement aux besoins pressants du marché mondial. Ce retrait fait suite à des désaccords persistants avec le leader de fait, l’Arabie saoudite, sur les quotas de production et la gestion de l’offre alors que le détroit d’Ormuz subit de graves perturbations liées au conflit avec l’Iran.

L’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) est un cartel intergouvernemental créé en 1960 à Bagdad. Son objectif principal est de coordonner les politiques pétrolières de ses membres pour stabiliser les prix sur le marché international et assurer un revenu régulier aux pays producteurs. L’organisation a longtemps été le pivot de l’économie mondiale de l’énergie, utilisant les baisses ou les hausses de production comme levier géopolitique.

Parmi les membres les plus notables de l’organisation figurent l’Arabie saoudite (premier exportateur mondial), l’Irak, le Koweït, l’Algérie, le Nigéria et le Venezuela. L’alliance OPEP+, créée en 2016, inclut également des alliés extérieurs majeurs comme la Russie et le Kazakhstan. Avec le départ des Émirats, l’OPEP perd l’un de ses piliers financiers et l’un des rares membres possédant une capacité de production excédentaire significative, réduisant ainsi l’influence globale du groupe.

Ce divorce s’inscrit dans une tendance de fond où les États du Golfe privilégient désormais leurs visions économiques nationales au détriment de la solidarité du cartel. Après le retrait du Qatar en 2019 et celui de l’Angola fin 2023, le départ d’Abou Dhabi pourrait déclencher un effet domino, menaçant la capacité de l’OPEP à réguler les cours mondiaux du brut dans un environnement marqué par une volatilité extrême et des chocs énergétiques à répétition.