Le Secrétaire à la guerre américain convoque une réunion d’urgence sans précédent de centaines de généraux et d’amiraux

Le 25 septembre 2025, le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, a convoqué des centaines de généraux et d’amiraux de l’armée américaine à une réunion d’urgence et inhabituelle dans une base du Corps des Marines à Quantico, en Virginie, la semaine prochaine, sans donner de raison.

Cette directive, diffusée en début de semaine, est intervenue dans un climat de confusion et d’inquiétude, après le limogeage de plusieurs hauts responsables par l’administration Trump cette année. L’ordre concerne presque tous les commandants supérieurs de l’armée à travers le monde, selon plus d’une douzaine de personnes à jour sur l’affaire.

Dans un communiqué publié jeudi, le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, a déclaré que Hegseth rencontrerait ses principaux chefs militaires au début de la semaine prochaine, sans donner plus de détails.

Ni la présence du président Donald Trump ni une notification préalable à ce dernier n’ont été confirmées, bien que Trump ait déclaré jeudi après-midi dans le Bureau ovale qu’il s’y rendrait « s’ils le désirent ». Trump et son vice-président JD Vance ont minimisé l’évènement, Trump demandant « pourquoi est-ce un si grand problème ? », et Vance estimant qu’il n’est « pas particulièrement inhabituel » que les généraux rencontrent Hegseth.

Quelque 800 généraux et amiraux sont stationnés aux États-Unis et à l’étranger, l’ordre s’appliquant à tous les officiers supérieurs au grade de brigadier général ou équivalent naval occupant des postes de commandement, ainsi qu’à leurs principaux conseillers enrôlés. L’ordre stipule « Tous les officiers généraux commandant des grades O-7 à O-10 et leurs conseillers enrôlés seniors doivent participer dans la mesure des contraintes opérationnelles. » Cela comprend les commandants sur le terrain et les chefs militaires en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique, les officiers en poste administratif en étant exemptés. Chaque commandant serait accompagné de son conseiller enrôlés et de quelques assistants de rang inférieur, ce qui pourrait porter le nombre de participants à plus de 1,000, sans détails sur la logistique.

D’après le Washington Post, personne ne se souvient d’un secrétaire à la guerre ayant réuni autant de généraux et d’amiraux de cette manière, plusieurs soulevant des préoccupations en matière de sécurité. Certains ont dénoncé le caractère obligatoire de la participation des commandants outre-mer, qui pourrait fragiliser les commandements en cas de crise. Le Pentagone a des capacités de vidéoconférence sécurisées pour les conversations sensibles, et certains ont trouvé étrange de réunir autant de GOFO (officiers généraux ou amiraux) sans ordre du jour. Au Capitole, les présidents des comités des services armés du Sénat et de la Chambre des deux partis sont restés muets sur cette décision.

L’ordre survient alors que Hegseth a mis en place des changements radicaux au Pentagone, notamment une réduction de 20 % des officiers généraux par le biais d’une consolidation des commandements, des licenciements sans cause et une métamorphose du Département de la Défense en « Département de la Guerre ».