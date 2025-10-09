Le président américain, Donald Trump, a annoncé, mercredi soir, qu’Israël et le Hamas ont accepté la première phase de son plan de paix pour Gaza.

Le président Trump annonce qu’Israël et le Hamas ont accepté la première phase de son plan de paix

« Je suis très fier d’annoncer qu’Israël et le Hamas ont tous deux approuvé la première phase de notre plan de paix », a écrit M. Trump dans un message publié sur son réseau Truth Social.

« Cela veut dire que TOUS les otages seront libérés très prochainement et qu’Israël retirera ses troupes jusqu’à une ligne convenue, les premières étapes en vue d’une paix solide, durable et éternelle », a-t-il dit.

Le président américain a également assuré que toutes les parties seront « traitées équitablement ». Il a aussi tenu à remercier notamment le Qatar et l’Égypte pour leur médiation.

Plus tôt dans la journée, le président Trump avait laissé entendre qu’il pourrait se rendre au Proche Orient en fin de semaine, en perspective d’une annonce d’un cessez-le-feu à Gaza.

La semaine dernière, M. Trump avait annoncé un « plan global » de paix, assurant qu’une fois accepté par les parties, ce plan de 20 points permettra de mettre fin « immédiatement » à la guerre.

La communauté internationale a salué, jeudi 9 octobre, l’annonce de l’accord trouvé par Israël et le Hamas sur la première phase du plan de paix de Donald Trump pour la bande de Gaza.

L président français Emmanuel Macron évoque « l’espoir immense » soulevé par cette annonce, et souhaite qu’elle permette « l’ouverture d’une solution politique fondée sur la solution à deux Etats ».

Et d’appeller Israël et le Hamas à « respecter strictement les termes » de l’accord.

Au Proche-Orient, le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, « exprime l’espoir que ces efforts soient le prélude à une solution politique permanente (…) conduisant à la fin de l’occupation israélienne de l’Etat de Palestine et à l’établissement d’un Etat palestinien indépendant », dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

L’Egypte a salué quant à elle « un moment crucial dans la guerre à Gaza », et l’Arabie saoudite manifeste dans un communiqué « son espoir que cette étape marque le début d’une action sérieuse et urgente pour alléger les souffrances du peuple palestinien ».