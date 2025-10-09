Flottilles pour Gaza: la députée LFI Farida Amrani libérée par Israël

En directA la Une
Par Carla Azria

La députée franco-marocaine de la France insoumise de l’Essonne a été libérée, ce jeudi 9 octobre, par l’armée israélienne, a annoncé la présidente du Groupe LFI, Mathilde Panot, sur X.

La députée franco-marocaine et vice-présidente du groupe d’amitié France–Maroc à l’Assemblée nationale, Farida Amrani, a été interceptée, mercredi 8 octobre, par la marine israélienne alors qu’elle participait à la Flottille humanitaire “Thousand Madleens” à destination de Gaza.

Cette mission pacifique, partie de Catane en Sicile (Italie), transportait une aide médicale et alimentaire pour les civils de Gaza.« 

« Nous avons été libérées avec Farida Amrani. 150 membres de l’équipage sont toujours emprisonnés. Il faut continuer à maintenir toujours plus de pression sur Macron », a écrit pour sa part Alma Dufour, députée LFI de la Seine-Maritime sur X.

 

voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite