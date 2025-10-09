Flottilles pour Gaza: la députée LFI Farida Amrani libérée par Israël

La députée franco-marocaine de la France insoumise de l’Essonne a été libérée, ce jeudi 9 octobre, par l’armée israélienne, a annoncé la présidente du Groupe LFI, Mathilde Panot, sur X.

La députée franco-marocaine et vice-présidente du groupe d’amitié France–Maroc à l’Assemblée nationale, Farida Amrani, a été interceptée, mercredi 8 octobre, par la marine israélienne alors qu’elle participait à la Flottille humanitaire “Thousand Madleens” à destination de Gaza.

Cette mission pacifique, partie de Catane en Sicile (Italie), transportait une aide médicale et alimentaire pour les civils de Gaza.«

« Nous avons été libérées avec Farida Amrani. 150 membres de l’équipage sont toujours emprisonnés. Il faut continuer à maintenir toujours plus de pression sur Macron », a écrit pour sa part Alma Dufour, députée LFI de la Seine-Maritime sur X.